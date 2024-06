Protest Euronetu to walka korporacji o nasze pieniądze

To wojna między korporacjami - tak ekonomista komentuje akcję protestacyjną właściciela sieci bankomatów Euronet.

Urządzenia wypłacały najwyżej 200 złotych. Akcja miała zwrócić uwagę na to, że stawki, jakie płacą Visa, Mastercard i Polski Standard Płatności - czyli Blik - za wypłacanie pieniędzy z bankomatów, nie pokrywają kosztów tej operacji. Do tego ich wysokość nie zmieniła się od lat.Ten spór nie zakończy się szybko, bo nie zanosi się, żeby banki inwestowały w transakcje gotówkowe. Trend jest odwrotny - mówi profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Generalnie tendencja jest taka, żeby zachęcać nas do transakcji bezgotówkowych. Dzisiaj to bardziej doświadczone pokolenie jeszcze jest przyzwyczajone do gotówki, natomiast młodzież jest przyzwyczajona do Blika, płatności bezgotówkowych, płatności na telefon i taki będzie trend - mówi Korpysa.W Polsce mamy ponad 22,5 tysiąca bankomatów. Mniej więcej co trzeci należy do Euronetu.