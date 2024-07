Premier Tusk o sprawie posła Romanowskiego

Premier Donald Tusk ocenił, że prokuratura prawidłowo wykonała swoją pracę, gromadząc rzetelne dowody w sprawie posła Marcina Romanowskiego.

W nocy sąd nie zgodził się na jego areszt powołując się na chroniący polityka immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. "Co się odwlecze, to nie uciecze" - skomentował Donald Tusk.We wpisie na platformie X szef rządu porównał wydarzenia ostatnich godzin do gangsterskiego filmu. "Podejrzany wychodzi z aresztu dzięki prawnym kruczkom, zasłaniając się wątpliwym immunitetem. Na stróży prawa spada lawina krytyki, publiczność jest rozczarowana. W walce z przestępczością zdarzają się i takie momenty. Ale jedenaście zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nie znika. To nie jest koniec filmu. Państwo prawa ma same zalety oprócz jednej: nie jest proste i - tak jak w gangsterskich filmach - źli też potrafią to wykorzystać. Ale tylko na krótki czas. Prokuratura dobrze wykonała swoją robotę, gromadząc rzetelne dowody. A więc: co się odwlecze, to nie uciecze" - napisał Donald Tusk.Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski został zatrzymany przez ABW. Postawiono mu zarzut między innymi nieprawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt. Sąd na pilnym posiedzeniu tuż przed północą zdecydował o zwolnieniu polityka, ponieważ wciąż chroni go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura nie zdecydowała jeszcze, czy odwoła się od decyzji sądu.