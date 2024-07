Ogromne straty PŻM za poprzedni rok

Prawie miliard złotych start Polskiej Żeglugi Morskiej. To za ubiegły rok - podał w serwisie X wiceminister infastruktury Arkadiusz Marchewka.

Jak napisał "Prawie miliard złotych na minusie to dobitny przykład na katastrofalne zarządzanie majątkiem państwowym za czasów PiS. Mamy dużo do naprawienia, ale zrobimy to". Marchewka informuje, że straty dotyczyły głównie dochodów związanych z działalnością podstawową przedsiębiorstwa.







- To jest duży nagły dołek, dlatego, że w roku poprzednim ten wynik był zdecydowanie lepszy i na plusie. I nagle jest duża strata też na działalności podstawowej przedsiębiorstwa - mówi Marchewka.



Według wiceministra słaba kondycja grupy kapitałowej jest winą poprzedników. Ministerstwo planuje kompleksową naprawę działania grupy.



- Obecnie trwa wyłonienie nowego dyrektora spółki. Jestem przekonany, że zostanie wybrana osoba, która będzie w stanie poprowadzić to przedsiębiorstwo do kolejnych sukcesów, które miały miejsce przecież - dodaje Marchewka.



Zdaniem wiceministra PŻM nadal ma potencjał, żeby być wizytówką regionu i przynosić zyski.