Pierwszy słowiański chleb hitem Festiwalu Słowian i Wikingów [ZDJĘCIA]

Słowiańskie rytmy, pojedynki i jedzenie z czasów średniowiecza. Tak w skrócie wygląda spotkanie z historią w Centrum Słowian i Wikingów. W Wolinie trwa 29. Festiwal.

Głodni wrażeń już od rana mogą obserwować bitwy wojów, a po prostu głodni, zajrzeć do historycznej kuchni.- To są podpłomyczki z mąki, wody i trochę drożdży. To jest pierwszy słowiański chlebek. Można go sobie zrobić samemu w domu. Wystarczy sucha patelnia. Wiele osób przychodzi i mówi, że robi w ten sposób - mówi kucharka.- Jesteśmy ciekawi smaku. Właśnie dlatego czekamy. - Każdy może zrobić to w domu, ale w takim miejscu, w takim czasie, po to stoimy żeby właśnie tego spróbować. - Nie wygląda jak pieczywo z takich współczesnych piekarni, ale na pewno jest naturalny i pachnie cudnie - mówią turyści.W wiosce poza dobrą zabawą i jedzeniem odbywają się prelekcje i warsztaty rzemieślników. Festiwal będzie trwał do niedzieli.