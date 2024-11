Uczniowie mogą ubiegać się o granty [ZDJĘCIA]

Uczniowie szczecińskich szkół średnich mogą już ubiegać się o "Młodzieżowe Granty". Jednorazowo do zdobycia jest 1,5 tys. złotych na różne działania. O dofinansowanie może ubiegać się grupa złożona z co najmniej dwóch uczniów.

- Wnioskodawcy muszą jednak przyjść na sesję Młodzieżowej Rady Miasta, aby zaprezentować swój projekt, kosztorys i jego cel - mówi przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin Paulina Basińska. - W poprzednich kadencjach przychodzili do nas uczniowie i prosili o dofinansowanie, dlatego też uważamy, że ten program jest świetnym rozwiązaniem dla niezorganizowanych grup na realizację swoich pomysłów. Na dzisiejszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta będziemy rozważać nad dofinansowaniem aż ośmiu projektów.- To kolejny etap wyjścia naprzeciw oczekiwaniom szczecińskiej młodzieży - mówi prezydent Piotr Krzystek. - Będzie to zawsze wymagało dyskusji, prezentacji, rozmowy na sali sesyjnej. To podnosi też powagę tych pomysłów, więc myślę, że wszyscy będą do tego dobrze przygotowani a Młodzieżowa Rada Miasta podejmie właściwe decyzje i będzie te drobne środki przyznawała, ale ist9otne dla tej młodzieży, która chce zrobić coś więcej.Łączna, roczna pula na realizację "Młodzieżowych Grantów" to 20 tysięcy złotych.