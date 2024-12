Goście Radia Szczecin podzieleni w kwestii Strefy Czystego Transportu

Za 80 milionów złotych nie warto tworzyć strefy będącej ogromnym utrudnieniem dla mieszkańców - mówi radny Dariusz Smoliński z PiS.

Goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin byli podzieleni w kwestii Strefy Czystego Transportu.Rada miasta zdecydowała na ostatnim posiedzeniu, że strefa zacznie obowiązywać od stycznia 2026 roku. Będą mogły do niej wjeżdżać jedynie pojazdy spełniające normy emisji.Normy będą zaostrzane, ruch pojazdów w przyszłości może zostać całkowicie zakazany na obszarze strefy - prognozuje radny Smoliński: - Jeżeli wprowadzimy strefę czystego powietrza, w Szczecinie będzie więcej o 8 tramwajów. Tu się zgadzamy. Natomiast, strefa ma to do siebie, jeżeli spojrzymy na stolice europejskich krajów, że lubi się rozszerzać. Dlatego nam bardzo zależało na tym, żeby dokładnie uszczegółowić, które obszary zostaną, mówiąc wprost, wykluczone komunikacyjnie.Jedynie 3 proc. pojazdów zarejestrowanych w Szczecinie nie spełnia norm emisji spalin pozwalających na korzystanie ze strefy - mówi z kolei radny Szczecina z klubu Koalicji Obywatelskiej Przemysław Słowik.- Gdybyśmy tej uchwały nie podjęli, to już od razu moglibyśmy powiedzieć, że żegnamy się z tym dofinansowaniem na osiem tramwajów, bo to byłoby przesądzone, po prostu z racji tego, że inni te punkty mają, z racji też wprowadzenia stref i oczywiście wszystkich pozostałych kryteriów, które nadają pozostałe punkty - podkreśla Słowik.Chodzi o punkty w konkursie na dofinansowanie kupna nowych tramwajów.Strefa czystego transportu ma obowiązywać w Szczecinie od 1 stycznia 2026 roku. Jej dokładny obszar nie jest jeszcze znany.