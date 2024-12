Kolejki tak długie, że Polacy wolą leczyć się prywatnie?

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic

Zła organizacja, brak lekarzy i odległe terminy sprawiają, że Polacy coraz częściej szukają pomocy w prywatnej służbie zdrowia - twierdzą goście środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego tylko co czwarty Polak dobrze ocenia publiczną izbę zdrowia.



Najbardziej kuleje organizacja ochrony zdrowia - mówi dr Michał Bulsa, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, specjalista położnictwa i ginekologii: - Problem jest taki, że politycy nam wszystko obiecują w ramach kampanii wyborczej. Kończy się kampania wyborcza i się zaczyna szara rzeczywistość. I to jest według mnie największy problem polskiej ochrony zdrowia, czyli po pierwsze brak zorganizowania jej w sposób należyty.



Głównym powodem, dla którego idziemy się leczyć prywatnie jest czas - zaznacza dr nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego Katarzyna Kazojć, szefowa kliniki dentystycznej.



- Nie chcemy czekać dwa miesiące albo nawet rok, a o tyle wydłużają się kolejki do niektórych specjalistów. A z racji tego, że powoli, ale jednak bogacimy się, to rezygnujemy z innych dóbr, ale na to wydajemy pieniądze - podkreśla Kazojć.



System zdrowotny jest jak sito. Ogromna ilość pieniędzy, która jest w niego inwestowana przepada w formie wizyt, które się nie odbyły - tłumaczy dr Aleksander Matysiak, sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii.



- Lekarz rozpoczyna przyjmowanie - hipotetycznie - o godzinie 8:00. Jaki jest procent wykonanych wizyt w stosunku do tego, co jest rozpisane na dany dzień? Wedle mojej obserwacji około 70 proc - przekonuje Matysiak.



Według danych GUS - najczęściej poza NFZ - nie licząc stomatologii swoje leczenie finansują chorujący na depresję - ponad 34 proc., na choroby tarczycy - ponad 27 proc. i niedokrwienność serca - ponad 18 proc.