Śmiertelny wypadek na niemieckiej A11 z udziałem autokaru

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

2 osoby nie żyją, a 14 zostało poszkodowanych - to bilans wypadku autokaru ze szczecińską rejestracją, który jechał z Berlina do Szczecina. Jak podaje niemiecka policja ofiary to 29-letnia kobieta i 48-letni mężczyzna.