RSnW: politycy z regionu oceniają kondycję Unii Europejskiej

Kraje Europy deklarują wzajemne poparcie dla Ukrainy oraz wzmocnienie współpracy wojskowej. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" goście rozmawiali o kondycji Unii Europejskiej w kontekście trwającego konfliktu.

Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej mówi, że piętą achillesową Unii były wewnętrzne podziały i brak zgodności.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka zarzuca, że Unia zamiast rozwiązywać problemy międzynarodowe zajmowała się między innymi "nakrętkami od butelek."- Można się zdenerwować, bo to, co zrobiła od 10 lat, czyli od czasu, kiedy agresja rosyjska na Ukrainę była, więcej niż 10 lat, to nie zrobiła nic. Nie poprawiła swojej zdolności bojowej - ocenił.- To jest nasz największy problem. Mamy 500 milionów mieszkańców, mamy prawie 20 procent PKB światowego, mamy potężny przemysł, a jesteśmy słabsi od Rosji, kraju, który ma 140 mln mieszkańców i 3,5 proc. PKB - podkreślił.Podczas niedzielnego szczytu w Londynie przywódcy krajów Europejskich postulowali za zwiększeniem wydatków na obronność i podtrzymaniem presji gospodarczej dla Rosji.