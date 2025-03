Radni za wykupem popękanego budynku w Stargardzie

Jest zgoda radnych na rozpoczęcie działań dotyczących bloku przy ulicy Armii Krajowej 8b w Stargardzie.

Na sesji jednogłośnie przegłosowano uchwałę upoważniającą miasto do rozpoczęcia procedur związanych z odkupieniem mieszkań od właścicieli. Budynek i mieszkania miałyby przejść w zasób komunalny - tłumaczy prezydent Stargardu Rafał Zając.- Samorząd wychodzi z najdalej idącą propozycją naprzeciw potrzebie mieszkańców, proponując wykup po obniżonej wartości, żeby ten budynek po modernizacji przywrócenia go do pełnej sprawności, mógł stanowić budynek z lokalami komunalnymi - mówi Zając.Wykonaliśmy duży krok w stronę rozwiązania sytuacji - przekonuje Mateusz Bareja, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej Trzy Słońca i dodaje, że jest wola współpracy z miastem.- Zrobiliśmy potężny krok w postaci podjętych uchwał. Czekamy jeszcze na jedną, która zakończy ten proces, mógłbym powiedzieć administracyjny. Przystąpimy do dalszych działań. Na pewno u wielu mieszkańców dzisiaj, kiedy usłyszy tę informację, rozbudzi się jakiś promyk nadziei - mówi Bareja.Przypomnijmy, do pęknięcia bloku doszło w maju 2022 roku. Od tego czasu właściciele i lokatorzy mieszkań nie mogą do nich wejść. W styczniu dwaj inwestorzy i dwoje projektantów usłyszeli zarzuty w tej sprawie.