Radni PiS: radni z PO nienawidzą nie tego Duklanowskiego

Radni Szczecina z klubu Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się w kwestii wyboru odznaczonych Medalami za Zasługi dla Miasta Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król

Ich kandydatem zgłoszonym do nagrody był Leszek Duklanowski, były wiceprezydent miasta i działacz solidarnościowy. Jak mówi jego syn - radny Marek Duklanowski - poparcia nie było przez uprzedzenie do nazwiska.- Przed rokiem powiedziano mi, zarówno Łukasz Tyszler, jak i Paweł Bartnik: Marek bez problemu, znamy Leszka. Leszek jest człowiekiem, który faktycznie zasługuje na uznanie. Chcę przypomnieć tutaj kolegom radnym z Platformy Obywatelskiej, że nienawidzą nie tego Duklanowskiego, o którego im chodzi. Po prostu pomylili kogoś, jedną osobę z drugą - mówił Marek Duklanowski.Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler wyjaśnia, że powodem nie było nazwisko a fakt, że nagroda nie jest przyznawana aktywnie działającym politykom.- Jest aktywnym politykiem, radnym sejmiku, czynnie biorącym udział w bieżącym komentowaniu. Wydaje mi się, że większość członków kapituły szła raczej w tym kierunku, że jest to zbyt mocno i aktywna politycznie osoba - tłumaczył Tyszler.Laureatami nagrody zostali dziennikarz Bogdan Twardochleb i pedagog profesor Maria Czerpaniak-Walczak.