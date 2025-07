Ogrody Śródmieście muszą przykręcić głośność [ZDJĘCIA]

Miasto wydało decyzję, która nakłada na właścicieli szczecińskich Ogrodów Śródmieście obowiązek ograniczenia hałasu do poziomu 55 decybeli w ciągu dnia.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Magistrat podkreśla, że nie chodzi o natężenie dźwięku w lokalach, a tego, który dociera do mieszkań po drugiej stronie ulicy.- Często wracam wieczorem z pracy. Nie wydaje mi się, żeby to przekraczało tę głośność, która w tej chwili teraz jest. Karetki, tramwaje, ciężarowe samochody. - Jest głośno. Przypuszczam, że mieszkańcom to przeszkadza. Do późna w nocy, nie wiem czy to drugiej, czy to trzeciej, nie wiem, do których tam grają, ale oni to ograniczą - mówią szczecinianie.- Takich zgłoszeń było kilka już od ubiegłego roku. Została wydana decyzja określająca dopuszczalny poziom hałasu przenikającego 55 dB w ciągu dnia i 45 dB w ciągu nocy - mówi Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.- Normy, które dotyczą hałasu w Szczecinie są oczywiście wyśrubowane. Staramy się podejmować działania, które mają doprowadzić do tego, że emisje będą w ramach tych właśnie wytycznych. Zleciliśmy badania, które wykazują, że już jesteśmy teraz zupełnie w normach - mówi Przemysław Kazaniecki, współwłaściciel Ogrodów Śródmieście.Miejscy urzędnicy podkreślają, że skala ograniczeń nie wynika z ich analizy - to wartości podane w rozporządzeniu ministra środowiska dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.