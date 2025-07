Kosy znikają ze szczecińskich parków, powodem pogoda

W szczecińskich parkach jest mniej kosów - alarmuje ornitolog i wieloletni badacz tych ptaków prof. Dariusz Wysocki z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak dodaje, kosy przestają się lęgnąć.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Wszystko to, przede wszystkim, przez ekstremalne zmiany w pogodzie. Długotrwała susza, a potem nawalne opady deszczu pozbawiają ptaki pokarmu.Sukces lęgowy kosów jest skrajnie niski, 10 razy mniejszy niż średnia wieloletnia - mówi ornitolog, profesor Dariusz Wysocki.- Po raz pierwszy od 30 lat znalazłem martwe dzieci w gniazdach, zagłodzone przez rodziców, bo nie mieli czym karmić - mówi Wysocki.Jest też coraz mniej piskląt.- Średnia wieloletnia z całego sezonu wychodzi dwa pisklaki. W tym roku jak dobrze pójdzie to będzie 0,2 pisklaka na parę. Co piąta para wyprowadza jakieś dziecko - zauważa Wysocki.To jednak nie koniec problemów.- Te kosy, które wychodzą z gniazd coraz gorzej przeżywają, a z jakiego względu mamy zaburzoną strukturę opadów. Kosy to jest gatunek modelowy, to jest wzorzec dla większości ptaków w mieście - dodaje Wysocki.Kosy lepiej radzą sobie w lasach i w przydomowych ogródkach.