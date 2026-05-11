Policja odnalazła dwóch poszukiwanych

Jeden ukrył się pod podłogą, drugi postanowił zapłacić grzywnę i uniknąć więzienia.

Funkcjonariusze z wałeckiej komendy zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn. Ustalili, że 22-latek, który miał do odsiadki cztery miesiące, ukrywał się w jednym z mieszkań w powiecie.Zabarykadował się w łazience, a kiedy policjanci wyważyli drzwi, okazało się, że jest tam podziemne przejście prowadzące pod kuchnię i w nim właśnie schował się mężczyzna. Został obezwładniony i zatrzymany.Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali też innego mężczyznę, 45-latka, również poszukiwanego. Ten jednak zdecydował, że ureguluje zasądzoną grzywnę, dzięki czemu nie trafił do więzienia.