Bodnar o odrzuceniu wniosku o referendum

Adam Bodnar. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Senat nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej, ponieważ uznał, że pytanie zaproponowane przez prezydenta było tendencyjne.
Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar mówił o tym w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

- Uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny. W zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii, a doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane - dodał Bodnar.

Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu.

Pytanie, które chciał zadać prezydent, brzmiało: "Czy jest Pan/Pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Autorka edycji: Joanna Chajdas
