To ostatnie dni działania kultowej piekarni "Precelek" [ZDJĘCIA]

To ostatnie dni kultowych jagodzianek na szczecińskim ryneczku Pogodno. Po ponad 40 latach Piekarnia i Cukiernia "Precelek" kończy działalność.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Pierwszy punkt przy ul. Narutowicza założył Kazimierz Tyrko z żoną Elżbietą. W 2001 roku stery nad piekarnią przejęła synowa Małgorzata i jej mąż Mariusz, otwierając drugi punkt na Pogodnie.Przez 25 lat piekarnia zyskała wielu stałych klientów, którzy ze łzami w oczach przyjęli informację o zamknięciu Precelka.- Straszny dramat. Będzie nam smutno, ale takie życie. - Dla mnie to tak jakby umarła część rynku i będzie mi bardzo brakowało. - Całe życie praktycznie. Przychodziliśmy tutaj do Pani. Głównym zakupem zawsze były jabłka w cieście francuskim. I to po prostu codziennie rano trzeba było wziąć trzy, bo inaczej poranek to po prostu zrujnowany. - Od wielu lat tu przychodzimy jak rodzina. - Cudowny człowiek. Przede wszystkim zawsze uśmiechnięta, cudowny człowiek. Bo każdy, kto wszedł do tego sklepu, to też się uśmiechał - mówią klienci piekarni.- My robimy z sercem. Zawsze tak robiliśmy i naprawdę robiliśmy na 100%. I ja uważam, że albo coś robisz dobrze, albo nie rób wcale. Z konkurencją sobie radzę. Jestem zmęczona okrutnie, walczę z barkiem - powiedziała Małgorzata Tyrko, współwłaścicielka piekarni.- Kawa nie będzie aż tak dobra już - dopowiada jedna z klientek.Jagodzianki z Precelka otrzymały nagrodę "Zrobione w Szczecinie". Jako że piekarnia działa tylko do soboty, klienci mogą zakupić kultową jagodziankę w wersji z nadzieniem borówkowym.