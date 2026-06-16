Rzepa ostro o Mateckim. "Mam nadzieję, że zniknie z polskiej polityki"

W ubiegłym tygodniu poseł PSL Jarosław Rzepa z mównicy wykrzyczał posłowi Dariuszowi Mateckiemu z PiS, że ten jest m.in. „politycznym pasożytem, który żeruje na najniższych instynktach, nie mając do zaoferowania absolutnie nic poza nienawiścią”. Jarosław Rzepa był we wtorek gościem w "Rozmowach pod krawatem".

- Na jakim poziomie, by pan te kominy ustawił? - dopytywał prowadzący.





- Dla mnie? Dobry zarobek dla lekarza to 30 tysięcy złotych. Powiedzmy sobie, niech to będzie nawet na rękę - odpowiedział Rzepa.

A całych "Rozmów pod krawatem" możecie wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku , powtórka na antenie o północy.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Zdaniem posła PSL-u, poseł Matecki systematycznie przekracza granice przyzwoitości i manipuluje, dlatego „dostało mu się za swoje". - Chciałbym, żeby wyciągnął z tego wnioski, ale raczej nie wierzę, bo to jest taki cyniczny człowiek, do szpiku przesiąknięty złością. To jest po prostu zły człowiek i mam nadzieję, że zniknie z polskiej polityki, z polskiego parlamentu, bo muszę powiedzieć, że po tym moim wystąpieniu wielu jego kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, i to mnie zaskoczyło, przychodziło do mnie i powiedziało "wreszcie" - powiedział Rzepa.Prowadzący pytał też posła Rzepę o zarobki młodego radnego dzielnicowego z Warszawy, już poza Koalicją Obywatelską, który jako lekarz-rezydent szefował SOR-em i zarobił w rok milion 600 tysięcy złotych.- W publicznej Służbie Zdrowia, i to jest mój apel do pani minister zdrowia, odwagi do podjęcia decyzji odnośnie maksymalnych kominowych zarobków - mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.Jarosław Rzepa odpowiadał także na pytania dotyczące propozycji zmian w prawie łowieckim, o ograniczenia związane z fajerwerkami, czy o obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników.