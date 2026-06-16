Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Rzepa ostro o Mateckim. "Mam nadzieję, że zniknie z polskiej polityki"

Region Sebastian Wierciak

Jarosław Rzepa. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Jarosław Rzepa. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
W ubiegłym tygodniu poseł PSL Jarosław Rzepa z mównicy wykrzyczał posłowi Dariuszowi Mateckiemu z PiS, że ten jest m.in. „politycznym pasożytem, który żeruje na najniższych instynktach, nie mając do zaoferowania absolutnie nic poza nienawiścią”. Jarosław Rzepa był we wtorek gościem w "Rozmowach pod krawatem".
Jarosław Rzepa

Jarosław Rzepa

Zdaniem posła PSL-u, poseł Matecki systematycznie przekracza granice przyzwoitości i manipuluje, dlatego „dostało mu się za swoje". - Chciałbym, żeby wyciągnął z tego wnioski, ale raczej nie wierzę, bo to jest taki cyniczny człowiek, do szpiku przesiąknięty złością. To jest po prostu zły człowiek i mam nadzieję, że zniknie z polskiej polityki, z polskiego parlamentu, bo muszę powiedzieć, że po tym moim wystąpieniu wielu jego kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, i to mnie zaskoczyło, przychodziło do mnie i powiedziało "wreszcie" - powiedział Rzepa.

Prowadzący pytał też posła Rzepę o zarobki młodego radnego dzielnicowego z Warszawy, już poza Koalicją Obywatelską, który jako lekarz-rezydent szefował SOR-em i zarobił w rok milion 600 tysięcy złotych.

- W publicznej Służbie Zdrowia, i to jest mój apel do pani minister zdrowia, odwagi do podjęcia decyzji odnośnie maksymalnych kominowych zarobków - mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Na jakim poziomie, by pan te kominy ustawił? - dopytywał prowadzący.

- Dla mnie? Dobry zarobek dla lekarza to 30 tysięcy złotych. Powiedzmy sobie, niech to będzie nawet na rękę - odpowiedział Rzepa.

Jarosław Rzepa odpowiadał także na pytania dotyczące propozycji zmian w prawie łowieckim, o ograniczenia związane z fajerwerkami, czy o obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników.

A całych "Rozmów pod krawatem" możecie wysłuchać i obejrzeć na radioszczecin.pl i na naszym radiowym Facebooku, powtórka na antenie o północy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jarosław Rzepa był we wtorek gościem w "Rozmowach pod krawatem". Zdaniem posła PSL-u, poseł Matecki systematycznie przekracza granice przyzwoitości i manipuluje, dlatego „dostało mu się za swoje".
Prowadzący pytał też posła Rzepę o zarobki młodego radnego dzielnicowego z Warszawy, już poza Koalicją Obywatelską, który jako lekarz-rezydent szefował SOR-em i zarobił w rok milion 600 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. "Cmentarzysko" wraków w Kanale Odyńca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 czerwca oglądane 3156 razy)
  2. Miasto wygasiło funkcję menadżerki Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 11 czerwca oglądane 2641 razy)
  3. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2062 razy)
  4. Przy zrywaniu asfaltu na Emilii Plater odkryto stare tory tramwajowe
    (od 10 czerwca oglądane 1929 razy)
  5. Agresywny pacjent zaatakował ratownika i zdemolował SOR [ZDJĘCIA]
    (od 13 czerwca oglądane 1824 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Dar Szczecina obrał kurs na start regat The Tall Ships Races [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polsko-niemieckie zawody sportowe dla dzieci. "Można się przy tym bawić" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarosław Rzepa
Karolina Wroniewska promuje kulturę i sport. Teraz została ambasadorką Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ambasadorka Pomorza Zachodniego Patrycja Babirecka: mogę wszystko! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Magdalena Zagrodzka

Najnowsze podcasty