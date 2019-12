Przemysław Słowik: plac Orła Białego stanie się "sercem miasta"

Miejski radny przekonuje: - Zaplanowane zmiany na placu Orła Białego uczynią z tej przestrzeni "serce miasta", którego tak bardzo potrzebujemy - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" Przemysław Słowik z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Proces ma trwać sześć lat, oznacza zdecydowane ograniczenie parkowania na placu i wprowadzenie tam droższej strefy płatnego parkowania. W miejsce starej przychodni na Staromłyńskiej ma powstać nowa. W jej podziemiach ma być jeden parkingowiec, a drugi w okolicach Trasy Zamkowej.Zdaniem Przemysława Słowika, to realny plan. - Bo mamy w końcu przestrzeń, która myślę, że będzie sercem miasta, którego tak naprawdę od dziesiątek lat poszukujemy. Prototyp jest zamknięty, wyniki prototypu zostały w zeszłym tygodniu ogłoszone. Mamy sześć lat na wprowadzenie zmian. To jest proces, to są zmiany, jak widzimy dla wielu trudne do przyjęcia. Głównie dotyczą ograniczenia ruchu i miejsc parkingowych, tego trzeba się nauczyć, tych nowych nawyków, żeby nie wjeżdżać w tę przestrzeń miasta samochodem - podkreśla Słowik.Miasto nie podało dokładnej kwoty, jaką trzeba wydać na wspomniane inwestycje czy remont samego placu Orła Białego. Pytany o to jeden z zastępców prezydenta przekonywał, że na przykład budowa parkingowców to koszt "kilkunastu milionów złotych".