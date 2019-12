Nowej siedziby Teatru Współczesnego w przyszłym roku nie będzie

Prezydent Szczecina nie wpisał inwestycji do budżetu na rok 2020. - Mam nadzieję, że to rzeczywiście tylko przesunięte w czasie zadanie - mówił w "Rozmowie pod krawatem" dyrektor teatru, Mirosław Gawęda.

- Dowiedzieliśmy się o tym z konferencji prasowej. I jest to kropla goryczy, bo uważam, że jeżeli decyzja została podjęta to powinniśmy być o tym powiadomieni i przekonani; może w bardziej sugestywny sposób, niż tylko dzięki enuncjacjom samego prezydenta - zaznaczył dyr. Gawęda.Mirosław Gawęda liczy, że niebawem spotka się z prezydentem Piotrem Krzystkiem i zastępcą prezydenta odpowiedzialnym za kulturę w mieście, Krzysztofem Soską, aby wypracować "konstruktywne podejście do inwestycji".