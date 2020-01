Poseł PiS komentuje napięcie na Bliskim Wschodzie i reakcję opozycji

Poseł PiS krytykuje postawę opozycji w sprawie wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Rozsądek ani wiedza nie ma znaczenia, opozycja chce wywołać wrażenie, że irańskie czołgi pędzą już nad Wisłę - oceniał w "Rozmowie pod krawatem" Leszek Dobrzyński.

Polityk komentował apele Koalicji Obywatelskiej o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dobrzyński zwracał uwagę na doniesienia amerykańskich mediów, że zarówno wojska USA były ostrzeżone przed atakiem na ich bazę, jak i pozwolono Irańczykom na publiczny pokaz siły na użytek polityki wewnętrznej.- Zachowajmy zimną krew. Mam takie wrażenie, że ani rozsądek, ani wiedza nie ma żadnego znaczenia, opozycji chodzi o to, aby wywołać wrażenie, że irańskie czołgi pędzą już nad Wisłę. Faktycznie pewne zagrożenie jest, mamy podgrzanie pod tym kotłem bliskowschodnim, ale proszę bardzo, ostatnie godziny przyniosły ostudzenie tej całej sytuacji - mówi Dobrzyński.Dobrzyński zwraca uwagę na fakt, że choć PSL wzywa do wycofania polskich żołnierzy z Iraku, to właśnie w czasach rządów PO-PSL, w określonej sytuacji geopolitycznej, podjęto decyzję o wysłaniu naszych wojsk na Bliski Wschód.