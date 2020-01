Na nic protest. Kołobrzeg dofinansuje "in vitro"

Mieszkańcy Kołobrzegu będą mogli otrzymać dofinansowanie na leczenie metodą "in vitro". Miejscowi radni zdecydowali o tym podczas czwartkowej sesji Rady Miasta.

Obradom towarzyszył jednak protest około 30-osobowej grupy mieszkańców, którzy pojawili się w urzędzie z transparentami z hasłami „Stop dla in vitro" czy „in vitro to procedura śmierci".Wśród nich był Ryszard Czepulonis z Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej.- Jest to sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego i my się po prostu temu sprzeciwiamy. Rozumiem tych rodziców, że chcą posiadać dzieci i jest to zrozumiałe, ale żeby pomóc im w innych metodach. Nie w tych metodach, które są trudne do zaakceptowanie dla części społeczeństwa - powiedział Czepulonis.Radni większością głosów zdecydowali jednak o przyjęciu programu "in vitro". Z takiego rozwiązania cieszy się radny Artur Dąkowski z „Kołobrzeskich Razem".- Chęć posiadania dzieci jest rzeczą bardzo ważną i jest to droga metoda leczenia niepłodności. Wiele osób nie stać na nią i my jako samorząd stwierdziliśmy, że chcemy taki program opracować i wesprzeć pary mieszkańców naszego miasta Kołobrzegu - powiedział Dąkowski.Za uchwałą zagłosowało 15 spośród 21 radnych. W efekcie już w tym roku Kołobrzeg przeznaczy 100 tysięcy na dofinansowanie metody "in vitro", a z programu skorzysta 20 pierwszych par.