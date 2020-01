Prokurator generalny skarży decyzje szczecińskich sądów

Prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną na postanowienia szczecińskich sądów. 10-letnia dziewczynka została zarażona w szczecińskim szpitalu żółtaczką typu B i C. Domagała się odszkodowania w kwocie 300 tys. złotych ale szczecińskie sądy przyznały jej trzy razy mniejszą kwotę.

W 1992 roku poszkodowana - jako 10-letnia dziewczynka - zachorowała na białaczkę szpikową. Trafiła do jednego ze szczecińskich szpitali, gdzie została zarażona wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.Po ośmiu latach doprowadziło to do marskości wątroby i wiązało się z koniecznością transplantacji. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Szczecinie, który zasądził poszkodowanej 100 tys. złotych złotych odszkodowania.Od wyroku poszkodowana odwołała się do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie domagając się 300 tysięcy złotych. Apelacja została oddalona. Po tym poszkodowana wniosła skargę kasacyjną, która także została oddalona z powodu nieuiszczenia opłaty sądowej.W skardze nadzwyczajnej Zastępca Prokuratora Generalnego wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i zasądzenie na rzecz powódki 300 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia.