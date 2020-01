Zła sytuacja rynku Kilińskiego. "Supermarkety zabrały nam klientów" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Większość pawilonów jest zamknięta, klientów brakuje, a kupcy martwią się o swoją przyszłość - tak wygląda jedno z najstarszych targowisk w Szczecinie. Chodzi o to na placu Kilińskiego, choć znajduje się w centrum miasta, to od kilku lat podupada.

Jak przyznają klienci, jeszcze kilka lat temu robili tu zakupy regularnie, dziś jest to coraz trudniejsze, bo coraz więcej pawilonów jest zamkniętych. Nadal otwartych jest kilka, można w nich kupić między innymi owoce i warzywa, odzież, pieczywo czy mięso.- Coraz słabiej. Nie ma klientów, pieniędzy, bankrutują te kioski. - Pozamykane. Nie opłacalność jest. - Rynek i tak już pada. Wszyscy się wynoszą. - Jest trochę pusto, brak klientów - mówią kupujący.Kupcy przyznają, że coraz trudniej w tym miejscu handlować. Klientów odbierają im sklepy wielkopowierzchniowe, które powstały w okolicy.- Nie ma klientów, supermarkety ich nam zabrały. Biedronka jedna przy drugiej, Netto, koniec, nie ma. Ostatnim tchem mi się to opłaca. - Nie mam innej możliwości, na razie muszę zostać. Stali klienci przychodzą, znają nas tyle lat. Nowi to raczej rzadko - mówią sprzedawcy.Kupcy z Kilińskiego dodają, że sami nie wiedzą jakie są plany co do tego miejsca. Już kilka razy słyszeli, że targowisko ma zostać zamknięte.Nie udało się nam się skontaktować z prezesem spółki, która prowadzi targowisko przy placu Kilińskiego. Umowa jaką podpisała z miastem na dzierżawę tego terenu obowiązywać będzie aż do 2031 roku.