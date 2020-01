Odbieram to jako próbę zastraszenia - mówi dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski, zajmujący się sprawą marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Pełnomocnik Grodzkiego mecenas Jacek Dubois złożył przeciwko dziennikarzowi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 128 Kodeksu Karnego. Mówi się w nim o "usuwaniu przemocą konstytucyjnego organu". Do Sądu Rejonowego Miasta Stołecznego Warszawa wpłynął również prywatny pozew o zniesławienie.- Nie mam nic do ukrycia przed sądem - zapewnia Tomasz Duklanowski. - Odbieram to jako próbę zastraszenia. Nikogo nie zniesławiałem. Te osoby, które mówiły o tym, że marszałek pobierał korzyści majątkowe i zeznały także w prokuraturze, to nie są osoby anonimowe i tu nie ma mowy o żadnym pomówieniu ani zniesławieniu.Radio Szczecin jako pierwsze opublikowało informację o kolejnych byłych pacjentach, którzy twierdzą, że wręczyli pieniądze obecnemu marszałkowi Senatu. Za "usuwanie przemocą konstytucyjnego organu" grozi 10 lat, a za zniesławienie rok więzienia.