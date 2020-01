O sprawie mówiła mało, o "agencie Tomku" - więcej

Nie chciała odpowiadać na pytania sądu i prokuratora. Żona Stanisława Gawłowskiego - Renata złożyła jedynie ogólne wyjaśnienia.

To kolejna oskarżona osoba w związku z aferą melioracyjną. Żona senatora podtrzymała jego linię obrony twierdząc, że proces ma charakter polityczny oraz to, że zarówno ona jak i jej rodzina są niewinni. Renata Gawłowska dodała również, że w 2008 roku zaczepiał ją w Koszalinie "agent Tomek", czyli Tomasz Kaczmarek. Teraz obrońcy Gawłowskiego chcą powołania go na świadka.- Wniosek dowodowy jest złożony w związku z tym, że widzimy ten sam modus operandi w przypadku państwa Kwaśniewskich jak i państwa Gawłowskich - mówi mecenas Rafał Wiechecki.W reportażu telewizyjnym wyemitowanym w styczniu 2020 roku Tomasz Kaczmarek twierdził, że miał polityczne naciski w sprawie śledztwa związanego z Jolantą i Aleksandrem Kwaśniewskimi. Prokuratora Witolda Grdenia zdziwiło to, że wcześniej na ten temat senator i jego żona w ogóle nie mówili.- Zakładam, że gdyby faktycznie takie zdarzenie miało miejsce to pan Gawłowski w toku całego postępowania przygotowawczego wielokrotnie by o tym podnosił. Tym bardziej, że wielokrotnie atakował prokuraturę i świadków prokuratury - przypomniał prokurator.Na senatorze Gawłowskim ciąży 7 zarzutów - w tym 4 korupcyjne. Jego żona z kolei oskarżona jest pranie brudnych pieniędzy.