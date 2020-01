Skąd pieniądze na zakup apartamentu w Chorwacji? Zainteresowani milczą

Są powiązani zarzutami, ale sprawy nie chcą wyjaśniać ani teściowie pasierba Stanisława Gawłowski, ani sam polityk. W środę w sądzie Halina i Piotr K. - tak samo jak w prokuraturze - odmówili złożenia zeznań.

Tym samym nie wyjaśnili skąd mieli pieniądze na zakup apartamentu w Chorwacji. Według prokuratury nieruchomość była formą łapówki dla Gawłowskiego przyjętą od biznesmena Bogdana K., za "ustawienie przetargu" w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. Teściowie pasierba Gawłowskiego mieli być tylko "słupami" w tej transakcji.Śledczy twierdzą, że nie stać ich było na zakup nieruchomości; Piotr K. był bezrobotny, a Halina K. pracowała jako pielęgniarka.W dialog ze Stanisławem Gawłowskim wszedł reporter Radia Szczecin.- Skąd mieli pieniądze na zakup tego apartamentu, wie pan? - dociekał Kamil Nieradka.- Czy wie pan jak ja się nazywam? Wie pan?! - odparł Stanisław Gawłowski.- To pańska rodzina!- Jeśli pan wie, jak się nazywam to powinien pan mnie pytać o moje pieniądze. Ja nie wiem jakimi pieniędzmi pan dysponuje, czy ktokolwiek z państwa...- Ale pan nie jest moja rodziną!- To jest napastliwe - wtrącił broniący Gawłowskiego mec. Włodzimierz Łyczywek.Akt notarialny potwierdzający zakup apartamentu w Chorwacji został znaleziony w koszalińskim domu polityka. Senator twierdzi, że przyniósł go tam jego pasierb.Prokuratura oskarża polityka Platformy Obywatelskiej o korupcję, a teściów jego pasierba o pomoc w przyjęciu łapówki i "pranie brudnych pieniędzy".