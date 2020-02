Apetyt na parking przy SDS, ale miasto mówi: nie

Parking przy hotelu Szczecińskiego Domu Sportu mógłby rozwiązać problem mieszkańców al. Wyzwolenia - uważa miejski radny Koalicji Obywatelskiej, Przemysław Słowik.

Miasto jednak odpowiada - teren jest dzierżawiony. I daje w zamian 20 miejsc postojowych.Chodzi o zmiany jakie w tym miejscu planuje wdrożyć miasto: podczas modernizacji odcinka drogi między Lubomirskiego a pl. Kilińskiego usunięte zostaną wszystkie miejsca postojowe. W sumie jest ich 45. Martwi to przede wszystkim przedsiębiorców i mieszkańców okolicy.- Nie wiemy czemu ta nowa organizacja miałaby służyć. I przede wszystkim: co jest celem tej organizacji, bo na pewno nie posłuży ona mieszkańcom i przyjeżdżającym do nas osobom. - Brak miejsc parkingowych spowoduje, niestety, że będziemy musieli się przenieść, sprzedać nasze lokale. Uważam, że tak radykalne działanie jest szkodliwe - oceniali mieszkańcy.Przemysław Słowik zwrócił się w sprawie parkingu przy ul. Unisławy do prezydenta Szczecina. Jego zastępca, Krzysztof Soska odpowiada, że miejsca parkingowe w tym miejscu są przeznaczone dla klientów bazy noclegowej.A jedyną opcją, jaką miasto może zaoferować mieszkańcom al. Wyzwolenia jest zatoka postojowa, która zostanie wyznaczona na odcinku od ulicy Odzieżowej do Czesława.Zaparkować tam będą mogły 22 samochody, czyli połowa tych, co przy al. Wyzwolenia.