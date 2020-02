Mieszkańcy Bartoszewa chcą częstszych kursów do Polic

Mieszkańcy Bartoszewa chcą więcej kursów komunikacji miejskiej. Rada sołecka zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie. Miejscowość leży ponad kilometr od drogi łączącej Szczecin z Policami.

W połowie ubiegłego roku w Bartoszewie powstał przystanek autobusowy, a w tym roku autobus linii nr 103 zabrał z niego pierwszych pasażerów. Niestety, w ciągu dnia jeżdżą tylko po dwa autobusy w kierunku Jeziora Głębokiego i Polic. To za mało - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", sołtys sołectwa Pilchowo, w skład którego wchodzi Bartoszewo Ireneusz Todorski.- To jest problem leżący po stronie mieszkańców, którzy nie są zmotoryzowani. Dojeżdżających do przychodni, dowożących dzieci do szkół - jest bardzo dużo działkowców, którzy też dojeżdżają komunikacją - mówił sołtys sołectwa Pilchowo.Gmina Police tłumaczy, że to dopiero początki kursowania autobusów, czy będzie ich więcej - czekamy na odpowiedź na to pytanie. W Bartoszewie jest ponad 100 mieszkańców, a także kilkaset ogrodów działkowych.