Fot. Szpital Zdroje w Szczecinie

Piasku kinetycznego, pianki z brokatem czy papieru tęczowego - tego wszystkiego brakuje dzieciom, które uczą się w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

To szkoła, która działa na oddziałach dziecięcych. Produkty są im potrzebne po to, by umilić im czas spędzany na oddziale i zachęcić do pracy.



- Pracujemy w szpitalu z chorymi dziećmi - nie łudźmy się, że kartka papieru i zwyczajne kredki wystarczą w dobie internetu i tabletu. Dzieci potrzebują większych atrakcji: kolorowych i ciekawych - mówi Karolina Gołdyn z zespołu szkół.



Zbiórka produktów potrwa do końca marca. Można je przynosić do dziekanatów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wyższej Szkoły Administracji Publicznej i Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej.