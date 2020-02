RSnW: cukru dwukrotnie więcej "niż za Gierka"

Cukru spożywamy zdecydowanie za dużo. Tym samym, niestety: bardziej szkodzi niż krzepi - mówił w programie "Radio Szczecin Na Wieczór" profesor Kazimierz Ciechanowski.

Statystyczny Polak w ciągu roku spożywa ponad 50 kg cukru, ale najczęściej nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak tłumaczył lekarz i naukowiec Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego "cukier jest ukryty".- Nie wiemy, co spożywamy: to jest jeden kilogram cukru tygodniowo. Za towarzysza Gierka mieliśmy dwa kilogramy na miesiąc - podkreślił prof. Ciechanowski.W związku ze wzrastającym spożyciem cukru rząd wprowadził tzw. podatek cukrowy. Zgodnie z projektem ustawy wpływy z "podatku cukrowego" będą przekazywane w wysokości 98 proc. do NFZ na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.