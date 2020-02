Radna pyta o fundację. Warszawski prawnik do Geblewicza: To nie jest interpelacja

Tomasz Grodzki. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Radna Małgorzata Jacyna-Witt zapytała o fundację działającą w szpitalu w Szczecinie Zdunowie, a Urząd Marszałkowski zlecił opinię prawną warszawskiej kancelarii prawnej „Chmaj i wspólnicy".

Kancelaria dostała zlecenie mimo tego, że przetarg na obsługę prawną Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 5 milionów złotych wygrała szczecińska kancelaria prawna „Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro".



Sprawa Fundacji działającej przy szpitalu w Szczecinie Zdunowie to początek tzw. afery kopertowej prof. Tomasza Grodzkiego. Po tym jak Grodzki został marszałkiem Senatu, prof. Agnieszka Popiela ogłosiła na Facebooku, że musiała zapłacić 500 dolarów w czasie, gdy jej mama leżała w szpitalu. Pieniądze - jak wiele razy potwierdzała - wręczyła prof. Grodzkiemu. Miały iść na fundację.



Radna Małgorzata Jacyna-Witt mówi: - W związku z tym ciekawa jestem, jak wyglądają przepływy finansowe pomiędzy tą fundacją, o której mówił prawdopodobnie prof. Grodzki, a szpitalem wojewódzkim.



Interpelacja radnej została uznana przez przewodniczącą Sejmiku za niezgodną z prawem. Dlatego radna zwróciła się o odpowiedź do zarządu województwa. Zarząd marszałka Olgierda Geblewicza także nie odpowiedział na pytania o fundację w oparciu o opinię warszawskiej kancelarii prawnej "Chmaj i Wspólnicy".



- Chmaj, czy jego kancelaria, także stwierdziła, że moja interpelacja nie jest interpelacją - dodaje Jacyna-Witt. - I że powinnam pytać w innym trybie, albo w ogóle zakopać razem z Platformą Obywatelską cała sprawę pod dywan.



Przy okazji pytań o fundację, okazało się, że już od roku obsługą prawną Urzędu Marszałkowskiego zajmuje się kancelaria Marka Chmaja, ulubionego konstytucjonalisty opozycji totalnej, TVN i "Gazety Wyborczej". Radna Małgorzata Jacyna-Witt uważa, że to nie przypadek, bo Geblewicz jest szefem szczecińskiej PO:



- Okazuje się, że dodatkowo płacimy za prawników z Warszawy po to, aby pan marszałek dowiedział się, czy moja interpelacja jest interpelacją, czy nie.



Przetarg na kompleksową obsługę prawną Urzędu Marszałkowskiego wygrała - także związana z Platforma Obywatelską - szczecińska Kancelaria "Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro". Zlecenie opiewa na 5 milionów złotych za lata 2019-2023.



Zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem, czy zlecanie dodatkowych usług prawnych nie jest marnowaniem publicznych pieniędzy. Czekamy na odpowiedź.