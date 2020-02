Ryby, żaby i raki, czyli Muzeum Ichtiologiczne na ZUT [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rzadkie gatunki zwierząt i roślin, których nie spotkamy w Polsce i Europie oraz sale akwarystyczne z rybami słodkowodnymi i morskimi z całego świata można obejrzeć na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT - otwarto tam Muzeum Ichtiologiczne.

Eksponaty zbieraliśmy przez lata - powiedziała prof. Beata Więcaszek.



- Zbiory datują się jeszcze na lata 50. ubiegłego wieku; oceniam je na ok. 1000 gatunków zwierząt i roślin - powiedziała.



Prezentowane zbiory wzbogacają inne, szczecińskie kolekcje eksponowane w różnych placówkach miasta - mówił dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, Lech Karwowski.



- Jak wiadomo, Muzeum Narodowe w Szczecinie postawiło na to, by powstało coś, co nazwać można "Muzeum Humanistycznym". To cenna inicjatywa - zaznaczył dyr. Karwowski.



Na początek eksponaty będą mogły zobaczyć tylko dzieci i młodzież szczecińskich szkół. Samodzielnie muzeum będzie można oglądać później, ale jeszcze nie zdecydowano kiedy.