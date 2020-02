Bezczelność

Marszałek Olgierd Geblewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zamiast konkretnych odpowiedzi na pytania jest atak na media. Marszałka województwa zapytaliśmy o wydawanie milionów złotych na kancelarie prawnicze. Olgierda Geblewicza bulwersują jednak dziennikarze Radia Szczecin. To celowa próba dyskredytacji i brak merytorycznych argumentów - uważa redaktor naczelny Radia Szczecin, Przemysław Szymańczyk.

Ponad 5 milionów złotych w ciągu 5 lat zarobi na obsłudze prawnej urzędu marszałkowskiego Mazurkiewicz Cieszyński Mazuro i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.



Tymczasem marszałek Olgierd Geblewicz za dodatkowe pieniądze zleca pisanie opinii prawnych dla warszawskiej Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Wspólnicy Sp. k.



To kolejne koszty - 6,5 tys. złotych miesięcznie. Opinie dotyczą np. zgodności z Konstytucją ustaw sejmowych. Kancelaria napisała także opinie w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na interpelację radnej Małgorzaty Jacyny-Witt, która pytała o związki Szpitala Szczecin Zdunowo z fundacją, na którą od swoich pacjentów miał brać pieniądze prof. Tomasz Grodzki.



Zapytaliśmy marszałka Geblewicza, czy zlecanie dodatkowych usług prawnych nie jest marnowaniem publicznych pieniędzy? Zamiast merytorycznej odpowiedzi biuro prasowe marszałka napisało do Radia Szczecin:



"W ocenie marszałka województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, kompletnym marnotrawieniem pieniędzy publicznych jest wynajmowanie przez Radio Szczecin takich „celebrytów PiS” jak Magdalena Ogórek, Piotr Semka czy Piotr Cywiński, tylko i wyłącznie do głoszenia informacji zgodnych z linią partii rządzącej" - czytamy.



Redaktor naczelny Radia Szczecin uważa, że taka odpowiedz jest zwyczajnie obraźliwa.



- Obraźliwą dla Radia jako instytucji ale obraźliwą również wobec dziennikarzy Radia Szczecin, którzy są pracownikami etatowymi i zatrudnionymi w innej formie. Jest to dyskredytowanie dziennikarzy, którzy mają inną ocenę od prezentowanej przez urząd marszałkowski i przez marszałka Geblewicza i szerzej; przez środowisko Platformy Obywatelskiej w Szczecinie. Jestem tym zdumiony, bo akurat te trzy osoby wymienione w piśmie mają ogromny dorobek dziennikarski, niepodważalną pozycję w środowisku dziennikarski, ale też dorobek intelektualny. Lżenie - bo tak bym mógł to opisać - czy też obrażanie Magdy Ogórek, Piotra Semki czy Piotra Cywińskiego jest absolutną aberracją ze strony marszałka Geblewicza. Myślę, że Radio Szczecin dla pana marszałka i znacznej części środowiska Platformy Obywatelskiej jest czymś, co przeszkadza w rzeczywistości medialnej Szczecina - zaznacza red. Przemysław Szymańczyk.



Podobnego zdanie jest Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu i Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.



- Każdy, kto przeczyta tę odpowiedź nie będzie miał wątpliwości, że jest ona lekceważąca, że dziennikarze Radia Szczecin nie zostali potraktowani poważnie przez biuro prasowe marszałka - ocenia Jolanta Hajdasz.



Biuro prasowe marszałka Geblewicza także w osobliwy sposób tłumaczy, dlaczego wydało dodatkowe pieniądze na kancelarię Marka Chmaja - ulubieńca "opozycji totalnej".



"Wynajęcie renomowanej Kancelarii „Chmaj i Wspólnicy sp. k” specjalizującej się w zakresie prawa konstytucyjnego zostało wymuszone przez agresywną politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec samorządów, w tym Samorządu Województwa, charakteryzującą się recentralizacją Państwa oraz niezgodnym z Konstytucją RP przejmowaniem kompetencji" - czytamy.



Politolog, prof. Maciej Drzonek uważa, że decyzja marszałka Geblewicza o zleceniu dodatkowych usług prawnych wzbudza wątpliwości.



- Myślę, że tu są dwie kwestie: pierwsza to pytanie o zasadność wynajmu innej kancelarii prawniczej jeśli jest podpisana umowa na usługi prawnicze z inną szczecińską kancelarią; pytanie, czy zasadne jest wynajmowanie kancelarii warszawskiej. Wydaje mi się jednak, że to uzasadnienie nie jest do końca merytoryczne: nie zauważam procesu, o którym mowa w uzasadnieniu, jakoby obecnie rządzący dokonywali jakiejś recentralizacji Polski - analizuje prof. Drzonek.



Radna Małgorzata Jacyna-Witt uważa, że opłacanie kancelarii Chmaj i Wspólnicy to marnowanie pieniędzy publicznych.



- Okazuje się, że dodatkowo płacimy za prawników z Warszawy po to, by pan marszałek dowiedział się od nich, czy moja interpelacja jest interpelacją czy nie oraz np. czy postępowania w sprawie Kodeksu Wyborczego są zgodne z Konstytucją. Takie pytania zadaje pan marszałek kancelarii Chmaj i Wspólnicy z Warszawy. Nie wiem po co; one absolutnie nie dotyczą samorządu województwa, ale płacimy za to wszyscy na podstawie umowy zawartej przez pana marszałka z tą kancelarią na obsługę samorządu województwa po to, byśmy dostawali absolutnie niepotrzebne opinie prawne, bo takie opinie prawne może napisać każdy prawnik w Szczecinie - dodała Małgorzata Jacyna-Witt.



Radna Małgorzata Jacyna-Witt w sprawie nieudzielenia odpowiedzi przez marszałka Geblewicza dotyczącej fundacji prof. Tomasz Grodzkiego, zwróciła się do wojewody zachodniopomorskiego.