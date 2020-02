Zdaniem prezydent Anny Mieczkowskiej nakaz zrównania cen jest bezprawny. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Władze miasta chcą wystąpić z porozumienia międzygminnego, którym objęte jest osiem samorządów. Wszystko po decyzji Wód Polskich o ujednoliceniu cen dla wszystkich ośmiu gmin.

Dla Kołobrzegu oznaczałoby to podwyżkę cen, z którą miejscy urzędnicy nie chcą się zgodzić. Zdaniem prezydent Anny Mieczkowskiej nakaz zrównania cen jest bezprawny.



- Jako kołobrzeżanie mamy prawo do tego, by płacić za dostarczoną wodę i odbiór ścieków taj, jak wynika to z kalkulacji kosztów. Nie chcemy niczego więcej. Obiecałam mieszkańcom, że zrobię wszystko, aby ta bezprawna próba podwyższenia stawek nigdy nie weszła w życie - zapewniła prezydent Mieczkowska.



Decyzja o wystąpieniu Kołobrzegu z porozumienia międzygminnego ma być głosowana przez radnych 26 lutego.