Goście RSnW: problem leży w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka

Nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o strategię walki z chorobą - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" o Pakiecie Onkologicznym, jaki zapowiada Ministerstwo Zdrowia.

W Polsce żyje milion osób chorych na raka i ta liczba stale rośnie. Problem leży w profilaktyce, zapobieganiu i wczesnym wykrywaniu raka - mówi mecenas Dobrawa Biadun, specjalistka w zakresie prawa medycznego.



- Do tej pory działania były faktycznie wyłącznie punktowe i to gdzie coś się paliło, trzeba było szybko ugasić. Natomiast nie patrzyliśmy w ogóle na ochronę zdrowia, jako na pacjenta, którego trzeba kompleksowo leczyć - mówi Biadun.



Pieniądze nie załatwią wszystkich problemów. Potrzebny jest skuteczny plan walki z nowotworem - uważa Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Alivia.



- Skuteczny to znaczy taki, który przynosi pacjentom konkretny rezultat. A w onkologii te rezultaty w zasadzie mierzy się tym, jak długo żyją pacjenci - mówi Poliński.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że na finansowanie Narodowej Strategii Onkologicznej przeznaczonych będzie 11 miliardów złotych. Ze statystyk wynika, że prawie co drugi chory na nowotwór 5 lat po usłyszeniu diagnozy nadal żyje.

