Michał Wypij: "prezydent jest otwarty na nowe wizje, nowe impulsy, nowe osoby"

Poseł Porozumienia ocenia sztab Andrzeja Dudy: - Otwarcie się na osoby nowe w polityce, otwarcie na nowe impulsy i pomysły w kontynuacji aktywnej prezydentury - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Michał Wypij.

Polityk Zjednoczonej Prawicy komentował wybór szefowej kampanii - to mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Jak podkreślał Wypij, współpracowała już wcześniej z Porozumieniem i Jarosławem Gowinem, ma też doświadczenie w pracy społecznej.- Skład sztabu, który zaprezentował pan prezydent Andrzej Duda pokazuje, że kampania - z jednej strony - ale też wizja prezydentury jest wizją ambitną; nie jest nastawiona na to, by oczekiwać poparcia wyłącznie dlatego, że wygrało się wybory pięć lat temu. Andrzej Duda bardzo ambitnie podchodzi do kwestii kontynuacji swojej prezydentury, jest otwarty na nowe wizje, nowe impulsy, nowe osoby... - podkreślił Michał Wypij.W sztabie Andrzeja Dudy znaleźli się także m.in. Beata Szydło, Joachim Brudziński, Paweł Szefernaker i Adam Bielan.