"Szczecin jest zabetonowany. Potrzebujemy więcej drzew"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Potrzebujemy więcej drzew w centrum Szczecina - zapewniali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Miejscy radni dyskutowali na temat wycinki drzew i nasadzeń zastępczych.

Ostatnio około 200 okazów wycięto przy Janosika, powstanie tam nowe osiedle.

O problemie informowała między innymi Społeczna Straż Ochrony Zieleni.



Marek Kolbowicz, radny Bezpartyjnych mówił, że rozumie, że wielu inwestycji nie da się zrealizować bez wycinki. - Był taki zapis, że za jedno wycięte drzewo trzeba posadzić dwa drzewka lub zapłacić. W Szczecinie za jedno ścięte drzewo sadzimy cztery. Ta równowaga jest "in plus" - podkreślał Kolbowicz.



Robert Stankiewicz, radny Prawa i Sprawiedliwości dodawał, że niestety drzew brakuje przede wszystkim w centrum miasta. - Mam wrażanie zabetonowania miasta w centrum, chociażby przykład placu Adamowicza, gdzie wylaliśmy mnóstwo betonu, wielka inwestycja, a nie przybyło tam za wiele zieleni. Moglibyśmy pójść przykładem Warszawy, która broni się jak może i sadzi drzewa chociażby w donicach. To też daje jakiś efekt - mówił Stankiewicz.



Centrum miasta zmieniło się w wielką patelnię oceniała Dominika Jackowski, radna Koalicji Obywatelskiej. - Kiedy przejmowaliśmy to miasto od Niemców, to faktycznie mieliśmy aleje - Piłsudskiego, Wojska Polskiego. Tam wszędzie rosły zasadzone uregulowane drzewa. Od czasu kiedy jesteśmy gospodarzami, te drzewa sukcesywnie wycinamy. Nasadzenia zastępcze wykonujemy, ale niestety albo w lesie, albo na cmentarzu na Bronowickiej - podkreślała Jackowski.



Miasto zapowiedziało, że w Szczecinie zostanie posadzonych 20 tysięcy nowych drzew.

Na Prawo- i Lewobrzeżu.



W 2019 roku w Szczecinie posadzono prawie 3 tysiące 900 drzew, wycięto blisko 900 sztuk.