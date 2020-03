Startosta i sanepid o koreańskich pracownikach fabryki

To są prawdziwi profesjonaliści - uspokajali podczas zebrania sztabu kryzysowego w Policach starosta Andrzej Bednarek oraz Karina Tatarata z polickiego sanepidu. To o koreańskich pracownikach, których coraz większa grupa będzie pracowała przy budowie Polimerów Police.

Obawy pojawiły się podczas ogłoszenia podejrzenia zarażenia koronawirusem przez dwie uczennice Zespołu Szkół w Policach. Spotkanie sztabu dotyczyło kwarantanny i zamknięcia 200 osób - dzieci i opiekunów - w internacie.Starosta i przedstawicielka sanepidu odnieśli się również do inwestycji Grupy Azoty.Pracownicy Hyundai Engineering chcą współpracować - zapewniali Andrzej Bednarek oraz Karina Tatarata.- Mamy porządne zakłady, przygotowanych ludzi i wierzymy, że wszystkie nasze niepokoje i oczekiwania, które będą kierowane w ich stronę przez nas czy przez służby sanitarne muszą być respektowane, bo w przeciwnym wypadku trudno będzie im budować czy inwestować - zaznaczył starosta Andrzej Bednarek.- Oni są bardzo otwarci na sugestie i zasady, na wszystko, co im podpowiemy czy wdrożymy. Jest bardzo dobry kontakt - dodała Karina Tatarata.W Policach pracuje 40 pracowników z Korei. W szczytowym momencie ma być ich niemal 200.Wyniki badań na zakażenie koronawirusem dwóch uczennic z Polic poznamy najpóźniej do końca tygodnia. Do tego momentu wszyscy mieszkańcy internatu muszą pozostać w budynku.