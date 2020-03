Dwa przypadki koronawirusa w Szczecinie. Małżeństwo wróciło z Włoch [NOWE, WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwa przypadki koronawirusa w Szczecinie. To małżeństwo po sześćdziesiątce ze Stargardu. Oboje przebywają w szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie.

- Stan pacjentów jest dobry - dodała dr n. med. Jolanta Niścigorska-Olsen. - Pacjenci są leczeni objawowo, ale osłonowo otrzymują również antybiotyki, płynoterapię. Do kolejnych badań i zobaczymy, co wtedy.





- Region jest przygotowany na tego typu przypadki - powiedział wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. - Nie daj Boże, ale jeśli pojawiłyby się kolejne chore osoby, to też będziemy nieść im opiekę. Wojewódzki Szpital przy Arkońskiej w Szczecinie i Szpital Wojewódzki w Koszalinie są gotowe.





Trwa sprawdzanie, z kim chore osoby się kontaktowały.







Minister dodał, że spodziewane są kolejne przypadki koronawirusa w Polsce. Na chwilę obecną hospitalizowanych jest 128 osób. 1299 przebywa w kwarantannie domowej, a 6184 jest pod nadzorem sanepidu.





Infolinię w sprawie koronawirusa pod numerem 800 190 590 udostępnił NFZ, a pod numerem 22 505 11 88 PZU.





Poza infolinią dostępną dla wszystkich pacjentów, Narodowy Fundusz Zdrowia utworzy specjalistyczną infolinię medyczną w sprawie przypadków zarażenia koronawirusem. Numer będzie dedykowany lekarzom oraz specjalistom medycznym.







- Konsultanci będą przypominać, w jaki sposób postępować z pacjentami, którzy mogli zarazić się koronawirusem - poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - W związku z wieloma pytaniami lekarzy, w szczególności dotyczących tych procedur, które zostały przesłane do podmiotów leczniczych będzie uruchomiona specjalna infolinia z dedykowanym numerem, na której będzie można uzyskać wszystkie informacje niezbędne dla profesjonalistów medycznych, bo z naszych doświadczeń wynika, że podczas, gdy pacjenci zazwyczaj oczekują prostej informacji organizacyjnej typu numer telefonu, gdzie się zgłosić, jaki jest tok postępowania w danym przypadku, to w przypadku, których oczekują lekarze, one mają bardziej profesjonalny charakter.



Specjalistyczna infolinia ruszy w przyszłym tygodniu.



Wiadomo tylko, że para nie jest ze Szczecina. Po powrocie autem z północy Włoch małżeństwo zgłosiło się do szpitala z gorączką. Lekarze zdecydowali o kwarantannie domowej. Jednak para poczuła się gorzej. Wtedy - we środę - trafili do szpitala. Tego samego dnia przeprowadzono badania. W piątek przyszły wyniki.- Osoby te zostały w szpitalu i do chwili obecnej przebywają na terenie oddziału zakaźnego - powiedziała w piątek podczas briefingu prasowego Wojewódzki Inspektor Sanitarny Małgorzata Domagała-Dobrzycka. - Poszukujemy osób z kontaktu. Już trzy osoby z bliskiego kontaktu zostały objęte kwarantanną.Pozostałe osoby, u których stwierdzono koronawirusa to mężczyzna z Wrocławia. 26-latek na co dzień mieszka w Wielkiej Brytanii. I kobieta z Ostródy. 43-latka podróżowała autokarem z mężczyzną, u którego koronawirusa potwierdzono w środę.Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w związku z koronawirusem ponad sześć tysięcy osób znajduje się pod nadzorem sanepidu, a kilkaset jest objętych kwarantanną. Liczby osób, które poddawane są obserwacji, zmieniają się z godziny na godzinę.- To dobrze świadczy o polskich służbach, bo gdybyśmy mieli cyfry na rano i kolejne rano, to oznaczałoby że służby średnio działają. Mamy sztab kryzysowy cały czas w ministerstwie. Te cyfry zmieniają się z godziny na godzinę. To oznacza, że służby sanitarne i sanepid działają i obejmuje nowych potencjalnych pacjentów, bo to zdrowi pacjenci, którzy są objęci kwarantanną.Łukasz Szumowski zapewnił, że zakażeni są objęci opieką medyczną. Podkreślił, że żadna z pięciu zakażonych osób nie jest w stanie zagrożenia życia, a większość jest w stanie stabilnym. Dodał, że lokalizowane są osoby, z którymi zarażeni mieli styczność.Minister zdrowia zaapelował o przestrzeganie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Podkreślił, że obowiązują dotychczasowe procedury. Jak mówił, nie ma nowych zaleceń dotyczących profilaktyki i postępowania w razie zakażenia.- Mamy nadal stan taki, jaki mieliśmy przed dzisiejszym porankiem - stan, w którym staramy się ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa - zaznaczył minister. Dodał, że niektóre kraje, jak Francja, czy Niemcy, "weszły w kolejny, wyższy etap w drabince działań kryzysowych".Minister apelował, by nie lekceważyć objawów choroby. - Coraz więcej o tym wirusie wiemy, ale oczywiście jest to wirus nowy w związku z tym pełna gotowość, pełna uwaga również nas wszystkich, gdy czujemy się gorzej - zalecał szef resortu zdrowia. - Bądźmy w gotowości do przestrzegania działań i procedur, które zaleca Główna Inspekcja Sanitarna - apelował Łukasz Szumowski.