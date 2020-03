Szkoła Podstawowa nr 45. Fot. www.google.com/maps

Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Szczecinie zalecił czasowe zamknięcie Filii Przedszkola Publicznego nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 45.

Decyzję podjęto z uwagi na fakt, iż w obu placówkach przebywały osoby, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia się koronawirusem.



Dzieci odbierane są z przedszkola i ze szkoły przez rodziców. Trwają przygotowania do dezynfekcji obu obiektów.



