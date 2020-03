Wirus uszczelnił granicę z Niemcami

Od poniedziałku służby kontrolują samochody, które wjeżdżają z Niemiec do Polski. Kontrole przeprowadzane są m.in. trwają w Kołbaskowie. To z powodu epidemii koronawirusa.

Kontrole sanitarne rozpoczęły się w poniedziałek o godzinie 15. Dotyczy to busów i autobusów. Prowadzą je wspólnie straż graniczna, policja i ratownicy pogotowia - sprawdzają przede wszystkim temperaturę pasażerów. Alarmująca jest ta ok. 38 stopni Celsjusza.- To również kwestia wywiadu skąd wraca dana grupa czy dana osoba, zebranie danych i udanie się do szpitala przy ul. Arkońskiej, gdzie rozstawione są namioty, które mogą przyjąć większą liczbę osób - mówi wojewoda Tomasz Hinc.Pasażerowie i kierowca wypełniają też tzw. karty lokalizacyjne, w których podają swój adres, numer kontaktowy i to, skąd podróżują - po to, by w razie zakażenia jednego pasażera łatwiej było namierzyć, gdzie przebywają pozostali.- Przewoźnikom będziemy w różnej formie dostarczać wnioski, by mogli - jeszcze przed granicą, jadąc od strony Niemiec - je wypełnić - zapowiada wojewoda.Kontrole będą odbywać się do odwołania. Wkrótce mają ruszyć na wszystkich dawnych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami.