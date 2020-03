Prezydent Szczecina: To nie ferie. Uniemożliwić młodym spotykanie w galeriach handlowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do 25 marca zamknięte będą szkoły, przedszkola i żłobki w Szczecinie. Poinformował o tym prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

W ten sposób miasto stosuje się do decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który zdecydował o zamknięciu placówek oświatowych w całym kraju z powodu koronawirusa. W czwartek i w piątek będą jeszcze zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Wszystkie placówki będą zamknięte od poniedziałku.- Zwracamy szczególną uwagę na to, żeby ta opieka uniemożliwiała młodym ludziom spotykanie się w galeriach handlowych czy różnych innych miejscach, dlatego że istotą tej przerwy w działaniu placówek oświatowych nie są ferie czy odpoczynek, ale zagrożenie koronawirusem - powiedział Krzystek.Rodzice rozumieją tę decyzję, ale przyznają, że może być problem ze znalezieniem opieki dla dzieci.- Trudno, musimy się z tym pogodzić. Lepiej zapobiegać niż potem z tym walczyć. Starsze osoby trzeba chronić. Ja się nie godzę z tym, bo nie mam co zrobić z dzieckiem, pracuję. Dla mnie jest ciężko. Przeprowadziliśmy się z okolic Warszawy. Jesteśmy sami, nie ma dziadków. Kombinujemy co dalej - mówili rozmówcy naszej reporterki.Miasto zdecydowało o zamknięciu wszystkich miejskich instytucji kultury. Bez zmian działa komunikacja miejska.