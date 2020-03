Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Studenci muszą opuścić akademik "Kordecki" w Szczecinie. Budynek został przekazany do dyspozycji wojewody zachodniopomorskiego.

Uniwersytet Szczeciński zaleca powrót do domu wszystkim studentom z akademików. To pozwoliłoby na przeprowadzenie dezynfekcji domów studenckich.



Studenci, którzy się na to zdecydują będą zwolnieni z opłat. Jeśli są jednak osoby, które nie mogą wrócić do domu z DS "Kordecki" - zakwaterowanie otrzymają w innych akademikach.