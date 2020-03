Mucha: najważniejsze są kwestie związane ze zdrowiem publicznym i gospodarką

Paweł Mucha, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezydent Andrzej Duda skupia się na zdrowiu publicznym i kondycji polskiej gospodarki - tak minister w kancelarii prezydenta Paweł Mucha odpowiadał na pytanie o rezygnację Kidawy-Błońskiej z prowadzenia kampanii wyborczej.

Zwracał też uwagę, że prawo przewiduje przełożenie wyborów tylko przy wprowadzeniu stanu wyjątkowego, a na razie polskie państwo funkcjonuje na podstawie przepisów o epidemii.



Jednocześnie Mucha podkreślał, że prezydent Duda o kampanii teraz nie myśli.



- Jeżeli chodzi o kwestie związane ze zdrowiem publicznym, to jest to aspekt podstawowy. Natomiast z drugiej strony mamy zdrowie naszej gospodarki, to są kwestie związane z kompleksowym pakietem pomocy tarczy antykryzysowej. To jest wielki program, który sięga prawie 10 procent polskiego PKB. To są te filary związane z bezpieczeństwem pracowników, ochrony miejsc pracy, finansowaniem działalności przedsiębiorstw, kwestie związane z prezydencką inicjatywą zwolnienia z ZUS-u - mówi Mucha.



Według części komentatorów polskiej sceny politycznej, rezygnacja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z kampanii to próba odwrócenia uwagi od pikujących sondaży, w których może ona przegrać w pierwszej turze z kandydatem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.