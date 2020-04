Miasto przekaże mieszkania dla medyków walczących z koronawirusem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

68 mieszkań przekaże miasto dla personelu medycznego. Bezpłatnie będą mogli skorzystać z nich lekarze, ratownicy, pielęgniarki i laboranci, którzy walczą z koronawirusem.

Chodzi o tych medyków, którzy pracują z pacjentami zarażonymi i obawiają się po dyżurach wracać do swoich domów, by nie narażać najbliższych. Lokale pochodzą z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, TBS Prawobrzeże oraz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Znajdują się one m.in. przy ul. Bałuki, Więckowskiego, al. Bohaterów Warszawy i na Wrzosowym Wzgórzu.



Miasto pokryje koszty eksploatacyjne. Przekazanie mieszkań jest odpowiedzią na apel Okręgowej Izby Lekarskiej.