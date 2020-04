Nitras nawołuje wojsko do buntu? Politolog: To niedopuszczalne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wzywanie wojska do niesubordynacji i nieposłuszeństwa jest czymś absolutnie niedopuszczalnym - tak szczeciński politolog prof. Maciej Drzonek komentuje wypowiedzi posła Sławomira Nitrasa.

Szczeciński poseł w wywiadzie na onet.pl wzywał Wojsko Polskiego do nieposłuszeństwa podczas nadchodzących wyborów prezydenckich.



- Nam się szykuje jakąś farsę wyborczą - powiedział Nitras.



- Namawia pan wojsko do buntu? - zapytał prowadzący.



- Oczywiście. Znaczy, jeżeli ktoś jest oficerem Wojska Polskiego w państwie polskim, to ma świadomość, że wojsko nie może angażować się politycznie, że wojsko ma konstytucyjnie zakaz angażowania się politycznie - odpowiedział Nitras.



Prof. Maciej Drzonek uważa, że takie wypowiedzi nie powinny paść z ust wieloletniego parlamentarzysty.



- To świadczy o daleko idącym podgrzewaniu atmosfery w debacie publicznej w Polsce. Wiemy, że jeżeli będziemy coś bardzo mocno podgrzewać, to w końcu ta woda z garnka może się rozlać. Ja jednak bym sugerował, żeby politycy wszelkich opcji politycznych tonowali jednak nastroje, a tego typu wypowiedź nie jest na pewno tonująca. Uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalne - ocenił prof. Drzonek.



Nitras wystąpił w czwartek w porannym programie Onetu prowadzonym przez Tomasza Sekielskiego.