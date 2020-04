Goście RSnW o katastrofie smoleńskiej: Minęła dekada, a wciąż nie ma pewności, co się stało

Mimo upływu dziesięciu lat od katastrofy w Smoleńsku wciąż nie możemy w stu procentach powiedzieć, co się stało. Jak wyglądały ostatnie chwile lotu - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Marek Pyza, dziennikarz tygodnika "Sieci" i portalu wPolityce.pl zwraca uwagę, że nawet w najdrobniejszych kwestiach istnieją nieścisłości.- Wiemy, co się działo na pokładzie, co się działo w kokpicie, tylko tu jest problem taki, że istnieje siedem czy dziewięć wersji stenogramu z głosowej czarnej skrzynki. Któremu wierzyć? No w zależności od sympatii politycznych, można powiedzieć. Wiemy, że mniej więcej na wysokości decyzji, czyli w momencie, w którym znajdowali się 100 metrów, może 90 nad ziemią, podjęli decyzję o odejściu na drugi krąg, czyli przerwaniu tego podejścia do lądowania - mówi Pyza.Ale i tutaj mamy kolejną tajemnicę - dodaje Agaton Koziński z dziennika "Polska. The Times".- Rzeczywiście 11 sekund przed końcem, przed samą katastrofą, piloci próbują odejść na drugi krąg i mamy pięć sekund ciszy. Ponieważ mamy te pięć sekund ciszy można się domyśleć, że oni pewnie próbowali odejść automatycznie na drugi krąg. Czarne skrzynki jednak tego nie rejestrują, tego się nawet nie da sfałszować. Czy mielibyśmy oryginał, czy kopię, tak jak mamy teraz - mówi Koziński.Zdaniem gości Przemysława Szymańczyka takich pytań jest znacznie więcej, a sama katastrofa smoleńska i próby jej wyjaśnienia padły ofiarą politycznych gier zarówno Rosji, jak i wewnątrz polskich.W piątek obchodzić będziemy okrągłą rocznicę dnia, w którym lecący na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej prezydencki Tupolev Tu-154M rozbił się w okolicach lotniska Siewiernyj. Zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy.