Zachorujesz w święta? Zobacz, gdzie szukać pomocy

31 punktów w regionie udziela nocnej i świątecznej opieki medycznej. To tam powinniśmy zgłaszać się, jeżeli w święta poczujemy się gorzej. Wcześniej trzeba się jednak skonsultować telefonicznie.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można zgłosić się, między innym do szpitali w Barlinku, Goleniowie, Świnoujściu czy Zdrojach w Szczecinie.Od soboty zamknięty jest jednak szpital wojewódzki z powodu epidemii koronawirusa. Ta placówka została przekształcona w szpital jednoimienny - mówi Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.- Jej zadania przejmą dwa inne podmioty dyżurujące w nocy i święta, to są przychodnie przy ul. Bolesława Śmiałego oraz Kadłubka - informuje Koszur.W związku z obostrzeniami jakie powoduje epidemia koronawirusa do wizyty trzeba się przygotować - dodaje Koszur. - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest przede wszystkim w formie teleporad, wizyta w przychodni następuje po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia - informuje Koszur.W punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarze dyżurują przez całą dobę. Tutaj znajdziecie pełny wykaz miejsc, gdzie można szukać pomocy w trakcie tegorocznych świąt.