Nowe przypadki w regionie. Są też dobre informacje

Są informacje o kolejnych trzech przypadkach zakażenia koronawirusem w Zachodniopomorskiem.

Zakażeni to: mężczyzna w średnim wieku z powiatu goleniowskiego, młoda kobieta ze Szczecina i młody mężczyzna ze Szczecina.W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem to 214, w tym dwie osoby zmarły.W szpitalu przy ul. Arkońskiej cztery osoby przebywają w oddziale intensywnej terapii oraz 38 osób w oddziałach zakaźnych (wszyscy z potwierdzonym Covid-19).Stan dwóch pacjentów, którzy do tej pory w stanie ciężkim przebywali na OIOM, poprawił się. Starsza kobieta oraz starszy mężczyzna zostali przekazani do oddziału zakaźnego. Teraz są wydolne oddechowo i krążeniowo, w dobrym stanie ogólnym. Jak informuje szpital, "spodziewamy się, że po wykonaniu badań kontrolnych zostaną wkrótce wypisani do domu".