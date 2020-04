O pilną pomoc dla koszalińskiej placówki apeluje do ministra zdrowia marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Oddział chorób wewnętrznych, kardiologia i chirurgia - w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie - zawiesiły działalność z powodu wykrycia zakażenia u pacjentów i wśród personelu.Materiał do badań pobrano od ponad stu osób. Wszystkie próbki wysyłane są jednak do Szczecina, bowiem na miejscu nie ma sprzętu do wykonywania badań. Marszałek Olgierd Geblewicz apeluje więc o wsparcie. Jak czytamy w jego apelu: "Miesiąc temu Samorząd Województwa zabezpieczył pieniądze na zakup pięciu aparatów do testów na koronawirusa dla szpitali z zachodniopomorskiego, ale pozyskanie sprzętu z poziomu regionu jest niemal niemożliwe".